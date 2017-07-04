Южный подарил победу на день рождения сыну

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В понедельник теннисная Россия праздновала громкий успех молодого Даниила Медведева над третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой. А во вторник пришел черед радовать болельщиков ветерана — Михаила Южного. 25 июня россиянину исполнилось 35 лет, но в современном теннисе это не критичный возраст, и москвич, по его собственному заверению, пока о завершении карьеры не задумывается.

Во вторник в первом круге своего 17-го подряд Уимблдона Южный встречался со своим ровесником из Франции Николя Маю. Тот навсегда вписал свое имя в историю турнира, сыграв против Джона Изнера в 2010 году самый долгий матч в истории. Многие помнят, ту эпическую битву, что продолжалась в общей сложности 11 часов 5 минут, а на корте № 18 даже имеется памятная табличка, посвященная этому событию.

Маю вообще хорошо играет на траве и завоевал на этом покрытии все четыре своих одиночных титула, но вот на Уимблдоне у него долгое время не складывалось. Лишь в прошлом году француз впервые дошел там до четвертого круга.

5 российских игроков побеждали на мэйджорах в 31 год. И тогда Михаил Южный сумел сделать это в 33 года. Южный — самый возрастной россиянин, когда-либо выигрывавший матчи на турнирах «Большого шлема».

Южный же, напротив, множество раз играл в 1/8 финала и даже был в четвертьфинале, а в 2016-м завершил борьбу во втором раунде. Этим летом россиянин показал неплохой результат в Халле, где прошел квалификацию и победил Иво Карловича, но уступил в трех сетах Андрею Рублеву. Маю в четырех предыдущих встречах Южный никогда не проигрывал. Более того, даже не отдавал ни одной партии. Так что у россиянина определенно имелись предпосылки к тому, чтобы праздновать победу.

За поединок, продолжавшийся 2 часа 9 минут, Михаил исполнил 5 эйсов и отыграл 11 из 13 брейк-пойнтов, в том числе пять в третьей партии. Сам он при этом реализовал шесть из восьми. А еще он меньше ошибался — 21 невынужденная против 26. Это и позволило россиянину праздновать победу — 6:2, 7:5, 6:4. И таким вот способом поздравить с днем рождения младшему сына Игоря, которому 4 июля исполнилось пять лет.