Роджер Федерер установил рекорд по количеству побед на Уимблдоне
Благодаря победе над украинцем Александром Долгополовым швейцарец Роджер Федерер вышел во второй раунд Уимблдона.
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Таким образом, швейцарец одержал свою 85-ю победу на британском «мэйджоре» и вышел в лидеры по этому показателю. Прежде рекорд принадлежал американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 84 выигранных на Уимблдоне матча.
Также в поединке с Долгополовым Федерер выполнил свой десятитысячный эйс за карьеру, став всего третьим игроком, которому это удалось. Роджера обходят Горан Иванишевич (10 131) и Карлович (12 062).
До старта встречи у Роджера было 9994 подачи навылет.
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