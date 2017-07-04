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https://sport.mail.ru/news/tennis/30282213/
4 июля 2017, 19:50 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер установил рекорд по количеству побед на Уимблдоне

Благодаря победе над украинцем Александром Долгополовым швейцарец Роджер Федерер вышел во второй раунд Уимблдона.

Благодаря победе над украинцем Александром <span class=error>Долгополовым</span> швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> вышел во второй раунд Уимблдона. Увеличить
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Таким образом, швейцарец одержал свою 85-ю победу на британском «мэйджоре» и вышел в лидеры по этому показателю. Прежде рекорд принадлежал американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 84 выигранных на Уимблдоне матча.

Также в поединке с Долгополовым Федерер выполнил свой десятитысячный эйс за карьеру, став всего третьим игроком, которому это удалось. Роджера обходят Горан Иванишевич (10 131) и Карлович (12 062).

До старта встречи у Роджера было 9994 подачи навылет.
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