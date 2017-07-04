Роджер Федерер установил рекорд по количеству побед на Уимблдоне

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Таким образом, швейцарец одержал свою 85-ю победу на британском «мэйджоре» и вышел в лидеры по этому показателю. Прежде рекорд принадлежал американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 84 выигранных на Уимблдоне матча.

Также в поединке с Долгополовым Федерер выполнил свой десятитысячный эйс за карьеру, став всего третьим игроком, которому это удалось. Роджера обходят Горан Иванишевич (10 131) и Карлович (12 062).

До старта встречи у Роджера было 9994 подачи навылет.