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https://sport.mail.ru/news/tennis/30282120/
4 июля 2017, 19:25 | Теннис | ТАСС

Россиянка Родина проиграла чешке Плишковой в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Плишковой. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В следующем круге Плишкова, «посеянная» на турнире под 3-м номером, встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Турнир завершится 16 июля.
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