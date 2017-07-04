Россиянка Родина проиграла чешке Плишковой в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Плишковой. Матч продолжался 1 час 10 минут.
В следующем круге Плишкова, «посеянная» на турнире под 3-м номером, встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
Турнир завершится 16 июля.
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