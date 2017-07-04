Уимблдон. Роджер Федерер прошёл во второй раунд на отказе Александра Долгополова
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер первого раунда Уимблдона после отказа от продолжения борьбы украинца Александра Долгополова. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/3, 3/0. Причины снятия Александра на данный момент неизвестны.
За 42 минуты, проведённые на корте, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, сделал три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Долгополов, занимающий 84-е место в мировой классификации, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 4:0.
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