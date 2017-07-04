Уимблдон. Роджер Федерер прошёл во второй раунд на отказе Александра Долгополова

За 42 минуты, проведённые на корте, пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, сделал три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Долгополов, занимающий 84-е место в мировой классификации, совершил два эйса и четыре двойные ошибки. Швейцарец продолжает лидировать в личных встречах игроков — 4:0.