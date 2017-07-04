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https://sport.mail.ru/news/tennis/30281777/?
4 июля 2017, 19:00 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска вышла во второй круг Уимблдона, одолев Елену Янкович

Десятая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска, на старте турнира в Лондоне победила сербку Елену Янкович, занимающую 67-е место мирового рейтинга, — 7/6 (3), 6/0.

За 1 час 25 минут матча Агнешка сделала три эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Елена один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 8:3 в пользу польки.

Во втором раунде Уимблдона Радваньска сыграет с британкой Кэти Бултер или с американкой Кристиной МакХэйл.
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