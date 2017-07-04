Агнешка Радваньска вышла во второй круг Уимблдона, одолев Елену Янкович

За 1 час 25 минут матча Агнешка сделала три эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Елена один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 8:3 в пользу польки.

Во втором раунде Уимблдона Радваньска сыграет с британкой Кэти Бултер или с американкой Кристиной МакХэйл.