Андрей Рублёв добился победы на старте «мэйджора» в Лондоне
Российский теннисист Андрей Рублёв прошёл во второй раунд Уимблдона, обыграв в пяти сетах итальянца Стефано Травалью, — 6/7 (3), 6/3, 7/5, 1/6, 7/5.
За 3 часа 27 минут поединка, 95-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив шесть брейков и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 25-летний Травалья, занимающий 155-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, выполнил двадцать эйсов и допустил семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Рублёв померится силами с испанцем Альбертом Рамосом.
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