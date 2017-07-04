Андрей Рублёв добился победы на старте «мэйджора» в Лондоне

За 3 часа 27 минут поединка, 95-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив шесть брейков и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 25-летний Травалья, занимающий 155-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, выполнил двадцать эйсов и допустил семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Рублёв померится силами с испанцем Альбертом Рамосом.