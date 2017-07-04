Кики Бертенс покидает «мэйджор» в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час 47 минут. За это время Кики сделала два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сорана реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу румынской спортсменки.