Кики Бертенс покидает «мэйджор» в Лондоне
24-я ракетка мира, голландская теннисистка Кики Бертенс, на старте Уимблдона уступила румынке Соране Кырсте, занимающей 63-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/5.
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Поединок продолжался 1 час 47 минут. За это время Кики сделала два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сорана реализовала четыре
В следующем раунде «мэйджора» в Лондоне Кырстя сразится с американкой Бетани
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