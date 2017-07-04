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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279464/
4 июля 2017, 15:59 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс покидает «мэйджор» в Лондоне

24-я ракетка мира, голландская теннисистка Кики Бертенс, на старте Уимблдона уступила румынке Соране Кырсте, занимающей 63-е место мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/5.

24-я ракетка мира голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> на старте Уимблдона уступила румынке <span class=error>Соране</span> <span class=error>Кырсте</span> занимающей 63-е место мирового рейтинга — 7/6 (4) 7/5. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 47 минут. За это время Кики сделала два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сорана реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу румынской спортсменки.

В следующем раунде «мэйджора» в Лондоне Кырстя сразится с американкой Бетани Маттек-Сэндс, которая одолела польку Магду Линетт, — 1/6, 6/2, 6/3.
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