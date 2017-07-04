Wimbledon. Кайл Эдмунд сыграет во втором раунде

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За 2 часа 2 минуты поединка 50-я ракетка мира, 22-летний Кайл, сделал шесть брейков и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Уорд, занимающий 869-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил пять двойных ошибок. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Эдмунд будет противостоять либо французу Гаэлю Монфису, либо немцу Даниэлю Брандсу.