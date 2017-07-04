Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30279463/
4 июля 2017, 15:58 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Кайл Эдмунд сыграет во втором раунде

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга Уимблдона, победив в четырёх партиях своего соотечественника Александра Уорда, — 4/6, 6/3, 6/2, 6/1.

Британский теннисист Кайл Эдмунд преодолел барьер первого круга Уимблдона победив в четырёх партиях своего соотечественника Александра <span class=error>Уорда</span> — 4/6 6/3 6/2 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 2 минуты поединка 50-я ракетка мира, 22-летний Кайл, сделал шесть брейков и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Уорд, занимающий 869-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил пять двойных ошибок. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Эдмунд будет противостоять либо французу Гаэлю Монфису, либо немцу Даниэлю Брандсу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 мюнля

Михаил Южный успешно стартовал на Уимблдоне

Wimbledon. Кайл Эдмунд сыграет во втором раунде

Кики Бертенс покидает "мэйджор" в Лондоне