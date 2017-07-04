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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279266/
4 июля 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова добилась победы на старте «мэйджора» в Лондоне

17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, в двух партиях одолела австралийку Арину Родионову, занимающую 166-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (5) на старте Уимблдона.

17-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова в двух партиях одолела австралийку Арину <span class=error>Родионову</span> занимающую 166-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 7/6 (5) на старте Уимблдона. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летняя Анастасия выполнила две подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. 27-летняя Арина сделала по два эйса и брейка,. Ранее счёт в личных встречах был 3:3.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Павлюченкова сыграет либо с китаянкой Синьюнь Хань, либо с Зариной Дияс из Казахстана.
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