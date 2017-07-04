Анастасия Павлюченкова добилась победы на старте «мэйджора» в Лондоне

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летняя Анастасия выполнила две подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. 27-летняя Арина сделала по два эйса и брейка,. Ранее счёт в личных встречах был 3:3.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Павлюченкова сыграет либо с китаянкой Синьюнь Хань, либо с Зариной Дияс из Казахстана.