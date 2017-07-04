Анастасия Павлюченкова добилась победы на старте «мэйджора» в Лондоне
17-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, в двух партиях одолела австралийку Арину Родионову, занимающую 166-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (5) на старте Уимблдона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летняя Анастасия выполнила две подачи навылет, реализовала четыре
Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Павлюченкова сыграет либо с китаянкой Синьюнь Хань, либо с Зариной Дияс из Казахстана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter