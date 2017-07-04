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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279265/
4 июля 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Коко Вандевеге с победы начала выступление на Уимблдоне

25-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в первом круге Уимблдона оказалась сильнее немки Моны Бартель, занимающей 48-ю строчку мировой классификации, — 7/5, 6/2.

25-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Коко</span> Вандевеге в первом круге Уимблдона оказалась сильнее немки <span class=error>Моны</span> <span class=error>Бартель</span> занимающей 48-ю строчку мировой классификации — 7/5 6/2. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты, за которые Коко сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Мона выполнила три подачи навылет и реализовала столько же брейк-пойнтов, допустив семь двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.

Во втором круге «мэйджора» Вандевеге сыграет с ещё одной немкой — Татьяной Мариа.
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