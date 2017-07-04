Коко Вандевеге с победы начала выступление на Уимблдоне
25-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в первом круге Уимблдона оказалась сильнее немки Моны Бартель, занимающей 48-ю строчку мировой классификации, — 7/5, 6/2.
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Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты, за которые Коко сделала один эйс и шесть брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Тогда как Мона выполнила три подачи навылет и реализовала столько же
Во втором круге «мэйджора» Вандевеге сыграет с ещё одной немкой — Татьяной Мариа.
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