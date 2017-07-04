Уимблдон. Миша Зверев взял верх над Бернардом Томичем
Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер первого круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах австралийца Бернарда Томича, — 6/4, 6/3, 6/4.
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За 1 час 24 минуты матча 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал в свой актив четыре брейка и 18 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Томич, занимающий 59-е место в рейтинге АТР, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
Во втором раунде турнира Зверев сыграет либо с японцем Таро Даниэлем, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
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