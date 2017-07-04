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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279013/
4 июля 2017, 15:29 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Миша Зверев взял верх над Бернардом Томичем

Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер первого круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах австралийца Бернарда Томича, — 6/4, 6/3, 6/4.

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер первого круга Уимблдона обыграв в трёх сетах австралийца <span class=error>Бернарда</span> <span class=error>Томича</span> — 6/4 6/3 6/4. Увеличить
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За 1 час 24 минуты матча 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал в свой актив четыре брейка и 18 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Томич, занимающий 59-е место в рейтинге АТР, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Зверев сыграет либо с японцем Таро Даниэлем, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
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