Моника Никулеску завершила выступление на Уимблдоне

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За время матча, продлившегося 1 час 18 минут, 51-я ракетка мира, 29-летняя Никулеску, дважды брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. 28-летняя Магдалена, занимающая 87-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Румынка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:2.

Во втором круге турнира Рыбарикова сразится с победительницей игры чешки Каролины Плишковой и россиянки Евгении Родиной.