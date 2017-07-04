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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279012/
4 июля 2017, 15:29 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Никулеску завершила выступление на Уимблдоне

Румынская теннисистка Моника Никулеску не смогла преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, проиграв в двух сетах словачке Магдалене Рыбариковой, — 4/6, 1/6.

Румынская теннисистка Моника <span class=error>Никулеску</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда Уимблдона проиграв в двух сетах словачке Магдалене Рыбариковой — 4/6 1/6. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 18 минут, 51-я ракетка мира, 29-летняя Никулеску, дважды брала подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. 28-летняя Магдалена, занимающая 87-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Румынка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:2.

Во втором круге турнира Рыбарикова сразится с победительницей игры чешки Каролины Плишковой и россиянки Евгении Родиной.
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