Лондон. Эрнест Гулбис пробился во второй круг соревнований

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За 1 час 27 минут поединка 589-я ракетка мира, 28-летний Эрнест, сделал семь брейков и восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 36-летний Эстрелья, занимающий 96-ю строчку мировой табели о рангах, не подавал навылет и допустил семь двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Гулбис сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с Танаси Коккинакисом из Австралии.