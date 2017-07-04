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https://sport.mail.ru/news/tennis/30279011/
4 июля 2017, 15:28 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Эрнест Гулбис пробился во второй круг соревнований

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис преодолел барьер первого раунда Уимблдона, обыграв в трёх сетах доминиканца Виктора Эстрелью, — 6/1, 6/1, 6/2.

Латвийский теннисист Эрнест <span class=error>Гулбис</span> преодолел барьер первого раунда Уимблдона обыграв в трёх сетах доминиканца Виктора <span class=error>Эстрелью</span> — 6/1 6/1 6/2. Увеличить
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За 1 час 27 минут поединка 589-я ракетка мира, 28-летний Эрнест, сделал семь брейков и восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 36-летний Эстрелья, занимающий 96-ю строчку мировой табели о рангах, не подавал навылет и допустил семь двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Гулбис сыграет либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с Танаси Коккинакисом из Австралии.
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