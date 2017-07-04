Wimbledon. Анастасия Потапова не смогла доиграть матч первого круга

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 16-летняя Потапова сделала один эйс и три брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как 29-летняя Татьяна пять раз подала навылет и реализовала столько же брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Мариа сыграет либо с немкой Моной Бартель, либо с американкой Коко Вандевеге.