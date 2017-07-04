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https://sport.mail.ru/news/tennis/30278770/
4 июля 2017, 15:09 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Анастасия Потапова не смогла доиграть матч первого круга

300-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова, из-за травмы колена снялась с матча первого круга Уимблдона против немки Татьяны Мариа, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA. Поединок завершился со счётом 6/3, 2/2 в пользу представительницы Германии.

300-я ракетка мира россиянка Анастасия <span class=error>Потапова</span> <nobr>из-за </nobr>травмы колена снялась с матча первого круга Уимблдона против немки Татьяны <span class=error>Мариа</span> занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA. Поединок завершился со счётом 6/3 2/2 в пользу представительницы Германии. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 16-летняя Потапова сделала один эйс и три брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как 29-летняя Татьяна пять раз подала навылет и реализовала столько же брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Мариа сыграет либо с немкой Моной Бартель, либо с американкой Коко Вандевеге.
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