Wimbledon. Анастасия Потапова не смогла доиграть матч первого круга
300-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова,
из-за травмы колена снялась с матча первого круга Уимблдона против немки Татьяны Мариа, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA. Поединок завершился со счётом 6/3, 2/2 в пользу представительницы Германии.
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Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 16-летняя Потапова сделала один эйс и три брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как 29-летняя Татьяна пять раз подала навылет и реализовала столько же
Во втором раунде «мэйджора» в Лондоне Мариа сыграет либо с немкой Моной Бартель, либо с американкой Коко Вандевеге.
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