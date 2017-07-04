Винус Уильямс: Вопросам о бюстгальтерах не место на пресс-конференциях

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Как сообщает The Guardian, скорее всего, данное решение было вызвано требованием супервайзера, поскольку на Уимблдоне действует очень строгий дресс-код.