Винус Уильямс: Вопросам о бюстгальтерах не место на пресс-конференциях
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала то обстоятельство, что в перерыве матча с бельгийкой Элизе Мертенс, который был связан с дождём, сменила розовый бюстгальтер на белый.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает The Guardian, скорее всего, данное решение было вызвано требованием супервайзера, поскольку на Уимблдоне действует очень строгий
«Розовый бюстгальтер? О чём Вы вообще? Не собираюсь говорить о бюстгальтерах на
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