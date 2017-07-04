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https://sport.mail.ru/news/tennis/30278498/
4 июля 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Вопросам о бюстгальтерах не место на пресс-конференциях

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала то обстоятельство, что в перерыве матча с бельгийкой Элизе Мертенс, который был связан с дождём, сменила розовый бюстгальтер на белый.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала то обстоятельство что в перерыве матча с бельгийкой <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> который был связан с дождём сменила розовый бюстгальтер на белый. Увеличить
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Как сообщает The Guardian, скорее всего, данное решение было вызвано требованием супервайзера, поскольку на Уимблдоне действует очень строгий дресс-код.

«Розовый бюстгальтер? О чём Вы вообще? Не собираюсь говорить о бюстгальтерах на пресс-конференциях. Это довольна странно. Рекомендую обсуждать это в компании друзей, а не на таких мероприятиях», — заявила Уильямс-старшая.
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