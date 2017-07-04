Хирург, оперировавший Квитову, посетил её первый матч на Уимблдоне

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По окончании матча Кебрле поделился эмоциями с журналистами, назвав произошедшее с Петрой «катастрофой, которая обернулась чудом».

«Было приятно, что Радек был в моей ложе. Для меня это многое значит. Рада, что он согласился и приехал меня поддержать», — рассказала Квитова в интервью TSN.