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4 июля 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Хирург, оперировавший Квитову, посетил её первый матч на Уимблдоне

Чешский хирург Радек Кебрле, который сделал операцию Петре Квитовой после полученного ею ранения, посетил поединок первого раунда Уимблдона, в котором чешка противостояла шведке Йоханне Ларссон.

Чешский хирург <span class=error>Радек</span> <span class=error>Кебрле</span> который сделал операцию Петре <span class=error>Квитовой</span> после полученного ею ранения посетил поединок первого раунда Уимблдона в котором чешка противостояла шведке <span class=error>Йоханне</span> <span class=error>Ларссон</span>. Увеличить
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По окончании матча Кебрле поделился эмоциями с журналистами, назвав произошедшее с Петрой «катастрофой, которая обернулась чудом».

«Было приятно, что Радек был в моей ложе. Для меня это многое значит. Рада, что он согласился и приехал меня поддержать», — рассказала Квитова в интервью TSN.
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