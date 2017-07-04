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https://sport.mail.ru/news/tennis/30278317/
4 июля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Альяж Бедене и Иво Карлович установили рекорд Уимблдона

Матч Уимблдона между британцем Альяжем Бедене и хорватом Иво Карловичем стал первым в истории турнира, в котором до счёта 6/6 в решающем пятом сете не было сделано ни одного брейка.

Матч первого круга Уимблдона между британцем <span class=error>Альяжем</span> <span class=error>Бедене</span> и хорватом <span class=error>Иво</span> Карловичем стал первым в истории турнира в котором до счёта 6/6 в решающем пятом сете не было сделано ни одного <span class=error>брейка</span>. Увеличить
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Матч первого круга Уимблдона между британцем Альяжем Бедене и хорватом Иво Карловичем стал первым в истории турнира, в котором до счёта 6/6 в решающем пятом сете не было сделано ни одного брейка.
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