Альяж Бедене и Иво Карлович установили рекорд Уимблдона
Матч Уимблдона между британцем Альяжем Бедене и хорватом Иво Карловичем стал первым в истории турнира, в котором до счёта 6/6 в решающем пятом сете не было сделано ни одного брейка.
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Матч первого круга Уимблдона между британцем Альяжем Бедене и хорватом Иво Карловичем стал первым в истории турнира, в котором до счёта 6/6 в решающем пятом сете не было сделано ни одного брейка.
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