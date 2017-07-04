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https://sport.mail.ru/news/tennis/30278316/
4 июля 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Эванс уже не первый раз делает ошибку, но сейчас всё очень серьёзно

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал тот факт, что в допинг-пробе его соотечественника Дэниэла Эванса были найдены следы кокаина.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> прокомментировал тот факт что в <nobr>допинг-пробе</nobr> его соотечественника <span class=error>Дэниэла</span> <span class=error>Эванса</span> были найдены следы кокаина. Увеличить
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«Дэниэл подвёл не только себя самого, но и всех людей, которые ему помогали. Уверен, что его семья и все члены команды разочарованы таким поведением.

За последние несколько лет я довольно много времени общался с Эвансом. Он вышел на такие позиции, которые позволяли ему выступать на всех крупнейших соревнованиях, и сам же спустит всё это в трубу.

Интересно, захочет ли он после всего этого вернуться в Тур. Путь назад будет очень длинным. Он уже не в первый раз делает ошибку, но сейчас всё очень серьёзно, — цитирует Маррея The Guardian.
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