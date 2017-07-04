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https://sport.mail.ru/news/tennis/30278115/
4 июля 2017, 14:27 | Теннис | Вести.Ru

Уимблдон. Конта, Маррей и Остапенко во втором круге

Первый день Уимблдонского теннисного турнира, что стартовал в пригороде Лондона, принес единственную сенсацию: россиянин Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Остальные «сеяные» игроки, включая британцев Йоханну Конту и Энди Маррея, прошли во второй круг без проблем.

Первый день Уимблдонского теннисного турнира что стартовал в пригороде Лондона принес единственную сенсацию: россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> обыграл третью ракетку мира швейцарца <span class=error>Стэна</span> <span class=error>Вавринку</span>. Остальные сеяные игроки включая британцев <span class=error>Йоханну</span> <span class=error>Конту</span> и <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span> прошли во второй круг без проблем. Увеличить
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Маррей, «посеяный» на домашнем «Большом шлеме» под первым номером, играл с Александром Бубликом из Казахстана и не оставил ему шансов — 6:1, 6:4, 6:2. Выиграли свои первые матчи и еще два «бумажных» фаворита: испанец Рафаэль Надаль («посве» № 4) был сильнее Джона Миллмана из Австралии (6:1, 6:3, 6:2), а японец Кей Нисикори (№ 9) — итальянца Марко Чеккинато (6:2, 6:2, 6:0).

В женском турнире британка Йоханна Конта («посев» № 6) обыграла теннисистку из Тайваня Су-Вэй Се — 6:2, 6:2. Действующая чемпионка французского «Ролан Гарроса» Елена Остапенко из Латвии, которой присвоили высокий 13-й номер «посева», с трудом прошла белоруску Александру Саснович — 6:0, 1:6, 6:3.

Неудачница финала «Большого шлема» в Париже румынка Симона Халеп (№ 2), проигравшая чемпионский титул как раз Остапенко, на старте Уимблджона переиграла Марину Эракович из Новой Зеландии — 6:4, 6:1. Выиграла свой первый матч на любимом турнире и двукратная чемпионка Лондона чешка Петра Квитова (№ 11) — у шведки Йоханны Ларссон — 6:3, 6:4.
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