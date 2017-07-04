Уимблдон. Конта, Маррей и Остапенко во втором круге
Первый день Уимблдонского теннисного турнира, что стартовал в пригороде Лондона, принес единственную сенсацию: россиянин Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Остальные «сеяные» игроки, включая британцев Йоханну Конту и Энди Маррея, прошли во второй круг без проблем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Маррей, «посеяный» на домашнем «Большом шлеме» под первым номером, играл с Александром Бубликом из Казахстана и не оставил ему шансов — 6:1, 6:4, 6:2. Выиграли свои первые матчи и еще два «бумажных» фаворита: испанец Рафаэль Надаль («посве» № 4) был сильнее Джона Миллмана из Австралии (6:1, 6:3, 6:2), а японец Кей Нисикори (№ 9) — итальянца Марко Чеккинато (6:2, 6:2, 6:0).
В женском турнире британка Йоханна Конта («посев» № 6) обыграла теннисистку из Тайваня
Неудачница финала «Большого шлема» в Париже румынка Симона Халеп (№ 2), проигравшая чемпионский титул как раз Остапенко, на старте Уимблджона переиграла Марину Эракович из Новой Зеландии — 6:4, 6:1. Выиграла свой первый матч на любимом турнире и двукратная чемпионка Лондона чешка Петра Квитова (№ 11) — у шведки Йоханны Ларссон — 6:3, 6:4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter