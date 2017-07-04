Стэн Вавринка: Травяное покрытие отлично подходит игре Медведева
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о причинах своего поражения от россиянина Даниила Медведева в первом раунде Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, чувствовал я себя не самым лучшим образом, но мне противостоял сильный соперник, который продемонстрировал отличную игру. Он действовал активно, и мне пришлось очень тяжело.
В конце минувшего сезона и на Australian Open у меня были проблемы с коленями, и сейчас они снова дали знать о себе. Судя по всему, трава не очень подходит моим ногам. Теперь постараюсь разобраться с этой проблемой и вернуться на корт уже будучи здоровым.
Даниил — отличный игрок, и я понимал, что поединок будет непростым. Был знаком с его манерой игры. Он выполняет плоские удары и здорово двигается, так что трава ему подходит, — цитирует Вавринку
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