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https://sport.mail.ru/news/tennis/30277670/
4 июля 2017, 14:00 | Теннис | УНИАН

Теннисистка выступила на Уимблдоне на пятом месяце беременности

Теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла, занимающая 82-ю строчку в мировом рейтинге, призналась, что решила выступить на самом престижном теннисном турнире Уимблдон, пребывая на пятом месяце беременности.

Теннисистка из Люксембурга <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минелла</span> занимающая 82-ю строчку в мировом рейтинге призналась что решила выступить на самом престижном теннисном турнире Уимблдон пребывая на пятом месяце беременности. Увеличить
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Вчера Минелла в матче первого круга Уимблдонского турнира уступила итальянке Франческе Скьявоне. Матч продолжался всего 57 минут.

В послематчевом интервью для SpazioTennis Минелла призналась, что собирается досрочно завершить нынешний сезон из-за беременности и вернется на корт в 2018 году.

Тем не менее, несмотря на свое положение, спортсменка решила не отказываться от участия в Уимблдонском турнире. Участие в первом круге принесло ей 35 тысяч фунтов призовых.

Отметим, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс также выступала на турнире Большого Шлема — Australian Open, будучи беременной. Однако американка рассказала о своем положении лишь спустя три месяца после окончания соревнований.

Напомним, что украинка Элина Свитолина вчера преодолела первый круг Уимблдона и в следующем раунде сыграет как раз с обидчицей Минеллы — Франческой Скьявоне.
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