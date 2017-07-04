Теннисистка выступила на Уимблдоне на пятом месяце беременности

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вчера Минелла в матче первого круга Уимблдонского турнира уступила итальянке Франческе Скьявоне. Матч продолжался всего 57 минут.

В послематчевом интервью для SpazioTennis Минелла призналась, что собирается досрочно завершить нынешний сезон из-за беременности и вернется на корт в 2018 году.

Тем не менее, несмотря на свое положение, спортсменка решила не отказываться от участия в Уимблдонском турнире. Участие в первом круге принесло ей 35 тысяч фунтов призовых.

Отметим, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс также выступала на турнире Большого Шлема — Australian Open, будучи беременной. Однако американка рассказала о своем положении лишь спустя три месяца после окончания соревнований.

Напомним, что украинка Элина Свитолина вчера преодолела первый круг Уимблдона и в следующем раунде сыграет как раз с обидчицей Минеллы — Франческой Скьявоне.