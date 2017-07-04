Теннисистка выступила на Уимблдоне на пятом месяце беременности
Теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла, занимающая 82-ю строчку в мировом рейтинге, призналась, что решила выступить на самом престижном теннисном турнире Уимблдон, пребывая на пятом месяце беременности.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вчера Минелла в матче первого круга Уимблдонского турнира уступила итальянке Франческе Скьявоне. Матч продолжался всего 57 минут.
В послематчевом интервью для SpazioTennis Минелла призналась, что собирается досрочно завершить нынешний сезон
Тем не менее, несмотря на свое положение, спортсменка решила не отказываться от участия в Уимблдонском турнире. Участие в первом круге принесло ей 35 тысяч фунтов призовых.
Отметим, что
Напомним, что украинка Элина Свитолина вчера преодолела первый круг Уимблдона и в следующем раунде сыграет как раз с обидчицей Минеллы — Франческой Скьявоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter