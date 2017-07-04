Тарпищев: Пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игр

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В Москве с 11 по 16 июля пройдет командный чемпионат мира по пляжному теннису. В турнире в Москве примут участие 28 взрослых и 12 юниорских команд.

«Мы испытываем колоссальные проблемы с финансированием, учитывая, что это не олимпийский вид спорта. При этом он один из самых прогрессирующих видов спорта, не только в России, но и в мире, — сказал Тарпищев. — В Международном олимпийском комитете постоянно идет ротация видов спорта — это хорошо, не далеко то время, когда пляжный теннис будет в программе Олимпиады».

«Мы стали чемпионами мира, заиграла молодежь, которая выигрывает свои первые награды. За этот вид схватились регионы, где он хорошо развивается », — добавил глава ФТР.

«За место в сборной России идет очень серьезная борьба. Такое сложно представить в большом теннисе», — сказал главный тренер сборной России по пляжному теннису Дмитрий Вихарев.