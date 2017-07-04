Даниил Медведев: Не удержался и поцеловал траву Уимблдона

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«Уже при счете 5:1 в четвертом я стал думать, что сделаю, если выиграю, — цитирует Медведева сайт Спортс.Ru со ссылкой на Wimbledon. Сom. — Ну и сделал это, потому что это моя первая победа на «Шлеме», и я одержал ее на Уимблдоне — моем любимом турнире. Как тут было не поцеловать траву?

Медведев считает, что здорово провел начало травяного сезона: «А у Стэна, я знал, в Queen’s Club были проблемы, и он на траве сыграл только один матч. Знал, что у меня будет шанс, если я сыграю хорошо, и в первом и третьем сете я играл великолепно».