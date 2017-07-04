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https://sport.mail.ru/news/tennis/30277177/
4 июля 2017, 13:30 | Теннис | Вести.Ru

Даниил Медведев: Не удержался и поцеловал траву Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев после сенсационной победы в стартовом круге теннисного Уимблдона над третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой из Швейцарии, рассказал журналистам о своих эмоциях. После своей первой победы в турнире «Большого шлема» он наклонился и поцеловал траву на корте.

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> после сенсационной победы в стартовом круге теннисного Уимблдона над третьей ракеткой мира <span class=error>Стэном</span> <span class=error>Вавринкой</span> из Швейцарии рассказал журналистам о своих эмоциях. После своей первой победы в турнире Большого шлема он наклонился и поцеловал траву на корте. Увеличить
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«Уже при счете 5:1 в четвертом я стал думать, что сделаю, если выиграю, — цитирует Медведева сайт Спортс.Ru со ссылкой на Wimbledon. Сom. — Ну и сделал это, потому что это моя первая победа на «Шлеме», и я одержал ее на Уимблдоне — моем любимом турнире. Как тут было не поцеловать траву?

Медведев считает, что здорово провел начало травяного сезона: «А у Стэна, я знал, в Queen’s Club были проблемы, и он на траве сыграл только один матч. Знал, что у меня будет шанс, если я сыграю хорошо, и в первом и третьем сете я играл великолепно».
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