Винус Уильямс: В концовке матча мне пришлось нелегко
Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над бельгийкой Элизе Мертенс в первом круге Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я никогда не думала, что буду так долго выступать в Туре, поэтому очень рада находиться здесь и играть. Я люблю теннис.
Я испытывала некоторые трудности в заключительном отрезке встречи. Соперница воспользовалась этим и показала свой лучший теннис. Рада, что всё же смогла выиграть последний розыгрыш, — цитирует
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