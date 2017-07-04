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4 июля 2017, 12:28 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: В концовке матча мне пришлось нелегко

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над бельгийкой Элизе Мертенс в первом круге Уимблдона.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала свою победу над бельгийкой <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> в первом круге Уимблдона. Увеличить
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«Я никогда не думала, что буду так долго выступать в Туре, поэтому очень рада находиться здесь и играть. Я люблю теннис.

Я испытывала некоторые трудности в заключительном отрезке встречи. Соперница воспользовалась этим и показала свой лучший теннис. Рада, что всё же смогла выиграть последний розыгрыш, — цитирует Уильямс-старшую пресс-служба WTA.
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