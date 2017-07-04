Винус Уильямс: В концовке матча мне пришлось нелегко

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«Я никогда не думала, что буду так долго выступать в Туре, поэтому очень рада находиться здесь и играть. Я люблю теннис.