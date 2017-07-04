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https://sport.mail.ru/news/tennis/30275075/
4 июля 2017, 11:28 | Теннис | Lenta.Ru

Надаль рассказал о нежелании встретиться с Федерером в финале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хотел бы встретиться с швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона. Слова спортсмена передает AS.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> заявил что не хотел бы встретиться с швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span> в финале Уимблдона. Слова спортсмена передает AS. Увеличить
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«Если я сумею выйти в финал, то хотел бы встретиться с другим соперником, ведь я не дурак. Мне не нравится играть против лучших в решающем матче. С Федерером мы уже встречались достаточно. К тому же, об этом пока говорить рано, ведь я еще не прошел в финал», — заявил Надаль.

В первом круге испанец обыграл представителя Австралии Джона Миллманна в трех сетах — 6:1, 6:3, 6:2. Швейцарец свой первый матч проведет во вторник, 4 июля, с украинцем Александром Долгополовым. Федерер и Надаль смогут встретиться не раньше финала турнира.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд — 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.
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