Виктория Азаренко: В каждом раунде меня будут ждать сложные матчи

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«Беллис, вне всяких сомнений, непростой соперник, особенно для первого круга. Я не вошла в посев, у меня нет рейтинга, так что не знаю, с кем буду играть. Ожидаю, что каждый раунд будет трудным.

Я тренировалась с Кэтрин пару раз, у неё определенно хорошие данные. В этом возрасте вам ещё нечего терять, на вас ничего не давит, вы можете просто выходить на корт и играть. Но и я тоже счастлива играть.