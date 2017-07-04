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4 июля 2017, 10:40 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Азаренко: В каждом раунде меня будут ждать сложные матчи

Экс-первая ракетка мира, беларуска Виктория Азаренко, прокомментировала свою победу над американкой Кэтрин Беллис в первом круге Уимблдона.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира <span class=error>беларуска</span> Виктория <span class=error>Азаренко</span> прокомментировала свою победу над американкой <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> в первом круге Уимблдона. Увеличить
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«Беллис, вне всяких сомнений, непростой соперник, особенно для первого круга. Я не вошла в посев, у меня нет рейтинга, так что не знаю, с кем буду играть. Ожидаю, что каждый раунд будет трудным.

Я тренировалась с Кэтрин пару раз, у неё определенно хорошие данные. В этом возрасте вам ещё нечего терять, на вас ничего не давит, вы можете просто выходить на корт и играть. Но и я тоже счастлива играть.

Все сложилось просто замечательно. Атмосфера была классной, много людей пришли поддержать меня. Я очень счастлива. Здорово, что я сыграла в атмосфере большого корта при большом скоплении зрителей на трибунах. Это совсем иначе, чем на тренировках, — цитирует Азаренко пресс-служба WTA.
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