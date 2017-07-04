«Я опустошена и убита горем». Винус Уильямс вернулась в теннис после ДТП
Винус Уильямс, месяц назад участвовавшая в ДТП со смертельным исходом, одержала победу над Элизой Мертенс в первом круге Уимблдона.
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ДТП во Флориде.
В минувшую субботу на Винус Уильямс подала в суд семья Джерома Барсона, погибшего в результате ДТП с участием теннисистки. Авария произошла 9 июня в городе
Мужчина получил травму головы, перелом спины и многочисленные повреждения внутренних органов. Он скончался после нескольких операций спустя две недели — 22 июня, в день рождения своей жены. 68-летняя Линда Барсон также была госпитализирована со множеством ушибов и переломов, однако сейчас её здоровью ничто не угрожает. Американская спортсменка не пострадала.
Тесты не выявили в организме Винус следов наркотиков или алкоголя, и во время движения она не отвлекалась на электронные устройства, отметили в полиции Флориды. 37-летняя теннисистка признана виновной — согласно предварительному расследованию, она не уступила Барсонам дорогу. При этом, как Уильямс сообщила в беседе с правоохранительными органами, она выехала на перекрёсток на зелёный свет, остановилась
Возвращение в теннис
А в понедельник американка стартовала на Уимблдоне. В матче с бельгийкой Элизе Мертенс, который длился 1 час 39 минут, Уильямс выиграла 7:6 (9:7), 6:4. Поединок стал для неё 96-м в основной сетке лондонского турнира и принёс 82-ю победу. Она выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три
На послематчевой
Уимблдон — самый успешный «Шлем» Уильямс
Теннисистке пока не предъявили никаких обвинений, расследование официально продолжается. Семья погибшего подала на Уильямс иск с требованием компенсации, сумма денежных требований неизвестна. Как говорится в иске, у супругов трое детей и 13 внуков, вместе они собирались в отпуск. Вместо того чтобы начать чудесное лето, они понесли большую утрату.
Адвокат теннисистки Малькольм Каннингхем заявил, что Уильямс ехала со скоростью 5 миль в час, и называет произошедшее несчастным случаем.
На своей странице в «Фейсбуке» Винус Уильямс принесла соболезнования семье Барсонов: «Я опустошена и убита горем
Стартовавший накануне Уимблдон стал для знаменитой теннисистки юбилейным лондонским турниром — она участвует в нём уже в 20-й раз. Английские корты — самые успешные для Винус среди турниров «Большого шлема», на них она побеждала пять раз (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).
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