«Я опустошена и убита горем». Винус Уильямс вернулась в теннис после ДТП

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ДТП во Флориде.

В минувшую субботу на Винус Уильямс подала в суд семья Джерома Барсона, погибшего в результате ДТП с участием теннисистки. Авария произошла 9 июня в городе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на городскую полицию, Уильямс, пересекая перекрёсток на внедорожнике Toyota Sequoia, выехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Hyundai Accent, в котором находилась пожилая пара: 78-летний Джером Барсон и его супруга Линда, бывшая за рулём.

Мужчина получил травму головы, перелом спины и многочисленные повреждения внутренних органов. Он скончался после нескольких операций спустя две недели — 22 июня, в день рождения своей жены. 68-летняя Линда Барсон также была госпитализирована со множеством ушибов и переломов, однако сейчас её здоровью ничто не угрожает. Американская спортсменка не пострадала.

Тесты не выявили в организме Винус следов наркотиков или алкоголя, и во время движения она не отвлекалась на электронные устройства, отметили в полиции Флориды. 37-летняя теннисистка признана виновной — согласно предварительному расследованию, она не уступила Барсонам дорогу. При этом, как Уильямс сообщила в беседе с правоохранительными органами, она выехала на перекрёсток на зелёный свет, остановилась из-за пробки впереди, и, после того как тронулась с места, не заметила машину Барсонов. Линда Барсон рассказала полиции, что сбавила скорость перед светофором и продолжила движение, когда загорелся зелёный. По её словам, она не сумела избежать столкновения, когда перед ней оказался автомобиль Винус.

Возвращение в теннис

А в понедельник американка стартовала на Уимблдоне. В матче с бельгийкой Элизе Мертенс, который длился 1 час 39 минут, Уильямс выиграла 7:6 (9:7), 6:4. Поединок стал для неё 96-м в основной сетке лондонского турнира и принёс 82-ю победу. Она выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. У Мертенс четыре эйса, девять двойных ошибок и два выигранных гейма на приёме. На тай-брейке американка лишь с пятой попытки реализовала сетбол, победив со счётом 9:7, ведя до этого 6:3. В последний раз спортсменки играли совсем недавно — месяц назад в третьем круге «Ролан Гаррос», где Уильямс уверенно обыграла Мертенс — 6:3, 6:1. Во втором круге Винус встретится с Цян Ван из Китая.

На послематчевой пресс-конференции Уильямс сказала об особой значимости Уимблдона в её карьере: «Я никогда не думала, что сыграю здесь столько раз. Мне очень приятно находиться и играть здесь». Мертенс, по мнению американки, неплохой игрок, способный выиграть много титулов. Во время общения с прессой Уильямс выглядела очень подавленной и расстроенной. Один из журналистов не пренебрёг возможностью задать вопрос о ДТП с участием спортсменки. Поначалу Уильямс пыталась сдержать слёзы, постоянно прикрывая лицо рукой, однако вскоре расплакалась и покинула пресс-конференцию. Очевидно, что Винус, как и семья Барсона, переживает настоящую трагедию и приложила невероятную силу воли, чтобы выйти на корт и сыграть матч до конца.

Уимблдон — самый успешный «Шлем» Уильямс

Теннисистке пока не предъявили никаких обвинений, расследование официально продолжается. Семья погибшего подала на Уильямс иск с требованием компенсации, сумма денежных требований неизвестна. Как говорится в иске, у супругов трое детей и 13 внуков, вместе они собирались в отпуск. Вместо того чтобы начать чудесное лето, они понесли большую утрату.

Адвокат теннисистки Малькольм Каннингхем заявил, что Уильямс ехала со скоростью 5 миль в час, и называет произошедшее несчастным случаем.

На своей странице в «Фейсбуке» Винус Уильямс принесла соболезнования семье Барсонов: «Я опустошена и убита горем из-за этой аварии. Приношу сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю думать о них в своих мыслях и молитвах». Ранее Уильямс уже судили за вождение без страхового автомобильного полиса (в 2011 году) и вождение с просроченными правами (в 2013-м).

Стартовавший накануне Уимблдон стал для знаменитой теннисистки юбилейным лондонским турниром — она участвует в нём уже в 20-й раз. Английские корты — самые успешные для Винус среди турниров «Большого шлема», на них она побеждала пять раз (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).