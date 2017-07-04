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https://sport.mail.ru/news/tennis/30274057/
4 июля 2017, 9:54 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко намерена продолжить победный почин на Уимблдоне

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко после выигрыша в первом круге Уимблдона намерена продолжить победный почин. Об этом она заявила официальному сайту турнира после стартового поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Азаренко</span> отметила что плохо начала поединок с 18-летней американкой <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Белли</span> в то время как соперница сыграла гораздо лучше. Белорусская теннисистка долго не могла войти в игру но постепенно ей это удалось она сумела изменить ход поединка и добилась успеха — 3:6 6:2 6:1. Увеличить
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Азаренко отметила, что плохо начала поединок с 18-летней американкой Кэтрин Белли, в то время как соперница сыграла гораздо лучше. Белорусская теннисистка долго не могла войти в игру, но постепенно ей это удалось, она сумела изменить ход поединка и добилась успеха — 3:6, 6:2, 6:1. По словам Виктории Азаренко, сейчас она чувствует себя более комфортно и стала играть лучше, чем на Мальорке, первом турнире после возвращения на корт. По словам теннисистки, она соскучилась по серьезным матчам и рада, что добилась победы.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в 1/32 финала Уимблдонского турнираВиктория Азаренко, занимающая сейчас 683-е в рейтинге WTA, уверенно переиграла американку Кэтрин Беллис, у которой 40-я позиция в мировом рейтинге, — 3:6, 6:2, 6:1.

Следующей соперницей белоруски будет россиянка Елена Веснина. В прошлые годы они встречались семь раз, и неизменно побеждала Виктория Азаренко.

Кроме нее в женском одиночном разряде Уимблдона продолжит выступление еще одна белоруска Арина Соболенко. В своем первом поединке в основной сетке турниров серии «Большого шлема» Соболенко победила россиянку Ирину Хромачеву — 6:3, 6:4. В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с немецкой теннисисткой Кариной Виттхефт. Александра Саснович не смогла пробиться во второй раунд, уступив победительнице «Ролан Гаррос» Елене Остапенко из Латвии — 0:6, 6:1, 3:6.

Трое белорусов примут участия в состязаниях мужских пар. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом раунде встретятся с американско-китайским тандемом Макс Шнур / Ченг-Пенг Хси. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с американским дуэтом Скотт Липски / Фрэнсис Тиафо. Александр Бурый и уругваец Ариэль Бахар будут соперничать с интернациональной парой Маркус Дэниэл (Новая Зеландия) / Марсело Демолинер (Бразилия).

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