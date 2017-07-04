Даниил Медведев: В конце матча начал думать, как нужно отпраздновать эту победу

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«Не знаю, что и сказать, я просто счастлив. Это моя первая победа на «мэйджоре». Уимблдон — мой любимый турнир «Большого шлема», тут играл по юниорам. Год назад я стоял в рейтинге 250-м. Если бы кто-то год назад сказал, что я выиграю матч на Центральном корте Уимблдона, ответил бы: «Да вы смеётесь!» Сейчас меня переполняют эмоции.

Я провожу прекрасный травяной сезон. Знаю, что Стэн испытывал проблемы ещё на турнире в лондонском Queen’s Club, и провёл только один матч на траве. Понимал, что у меня появится шанс на победу, если сыграю хорошо. В третьей и четвёртой партии, думаю, я сыграл на отличном уровне, так что победа закономерна.

При счёте 5:1 в заключительном сете начал думать, как нужно отпраздновать будущую победу. Моя первая победа на «Шлеме», Центральный корт Уимблдона, и я должен был поцеловать траву. Обычно люди делают это, когда выигрывают турнир, а я так сделал, выиграв первый матч, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.