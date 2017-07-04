К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче против лидера рейтинга ATP и действующего победителя турнира Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах — 1:6, 4:6, 2:6. Матч прерывался из-за дождя и продолжался 1 час и 48 минут.

Комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия — Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка.

20-летний Бублик родом из Ленинградской области. Профессионалом он стал в 2014 году, а во взрослых турнирах начал играть в 2016-м. Последние семь месяцев Бублик выступает под флагом Казахстана. Сейчас он занимает 134-ю позицию в рейтинге ATP и считается одним из самых прогрессирующих молодых игроков мира.

— Рядом с нами человек, который играл против самого Энди Маррея! Саша, добрый день.

— Здравствуйте. Сэра Энди Маррея!

— Поделись первыми ощущениями от центрального корта и от матча с Марреем.

— Это — лучший день в моей жизни. Что еще можно сказать, когда ты играешь с человеком, который защищает свой титул на центральном корте! Тем более, «Уимблдон» — такой турнир! Когда приехал сюда в первый раз, было ощущение, что теннис, каким был сто лет, таким и остался. Невероятные эмоции, я очень счастлив, что «Уимблдон» именно так закончился для меня.

— Как вообще оцениваешь свою игру?

— Выше среднего, процентов 70 своих сил и нервов показал против хорошей игры Энди и его великолепного тенниса.

— Вы знаете, что Александр представляет Казахстан. На Eurosport у нас сейчас проходят дни казахской культуры. Саша — самый известный казахский теннисист за последние полгода, да простит меня Михаил Кукушкин. У меня первый вопрос — ты казах или казахстанец?

— Я — русский, который играет за Казахстан!

— Вот как вывернулся, ты посмотри на него!

— 1:0 в мою пользу, получается?

— Какая самая известная велокоманда в Казахстане?

— Так я же теннисист, откуда я могу знать про велоспорт?!

— «Астана» — ну что же ты?! Хорошо, а про президента знаешь, кто первый президент Казахстана?

— Нурсултан Назарбаев.

— Боже мой, молодец, бинго! Видите, какие умные у нас теннисисты! Ты разговариваешь по-казахски? У нас для тебя есть два слова, Владас их подготовил.

— Я не буду их называть (смеется).

— Нет, мы сами будем их называть, а ты будешь пытаться угадать. Первое слово — бисмилля?

— Еда какая-то?

— Нет. Вот ты, когда увидел сетку и Маррея, подумал — полное бисмилля …

— (смеется).

— Боже мой, вот, бисмилля, Маррей попался … То есть это — испуг.

— Так я обрадовался!

— Что же ты обрадовался-то?

— Подумал, отлично — Маррей, сэр!

— Второе слово — базар жок. Как думаешь, что это означает?

— (смеется) Что это за слова вообще?

— Вот ты увидел Анну в красивом платье, а она спрашивает — как тебе мое платье сегодня, а ты ей говоришь — ???

— (смеется) Что-что?

— «Базар жок»! Отличное, красиво! Дни казахской культуры на Eurosport провалились, потому что …

— Я почти два вопроса из четырех угадал.

— Хорошо. Он нас обыграл!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Саша <a href="https://twitter.com/AlexanderBublik">@AlexanderBublik</a> - лучший казах в мире ? <a href="https://t.co/S07TVdESui">https://t.co/S07TVdESui</a></p>— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) <a href="https://twitter.com/VladasLasitskas/status/881981209231982592">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что в марте этого года Бублик в интервью российскому изданию «Спорт день за днем» заявил, что никогда не вернется в родную сборную.

«Я уважаю Казахстан. Я понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен.

С нетерпением жду, когда смогу выступать в Кубке Дэвиса. Мы уже приняли решение играть за Казахстан, я никогда не вернусь в сборную России, — сказал тогда Бублик.

По правилам ITF Бублик сможет выступать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса с ноября 2018 года. Международная теннисная федерация устанавливает двухгодичный «карантин» для игроков при смене спортивного гражданства.