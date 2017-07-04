«Базар жок — что за слово?» Eurosport проверил Александра Бублика на знание казахского языка
Российский телеканал Eurosport сделал забавное интервью с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который в первом круге «Уимблдона» проиграл британцу Энди Маррею.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче против лидера рейтинга ATP и действующего победителя турнира Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах — 1:6, 4:6, 2:6. Матч прерывался
Комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия — Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка.
20-летний Бублик родом из Ленинградской области. Профессионалом он стал в 2014 году, а во взрослых турнирах начал играть в 2016-м. Последние семь месяцев Бублик выступает под флагом Казахстана. Сейчас он занимает 134-ю позицию в рейтинге ATP и считается одним из самых прогрессирующих молодых игроков мира.
— Рядом с нами человек, который играл против самого Энди Маррея! Саша, добрый день.
— Здравствуйте. Сэра Энди Маррея!
— Поделись первыми ощущениями от центрального корта и от матча с Марреем.
— Это — лучший день в моей жизни. Что еще можно сказать, когда ты играешь с человеком, который защищает свой титул на центральном корте! Тем более, «Уимблдон» — такой турнир! Когда приехал сюда в первый раз, было ощущение, что теннис, каким был сто лет, таким и остался. Невероятные эмоции, я очень счастлив, что «Уимблдон» именно так закончился для меня.
— Как вообще оцениваешь свою игру?
— Выше среднего, процентов 70 своих сил и нервов показал против хорошей игры Энди и его великолепного тенниса.
— Вы знаете, что Александр представляет Казахстан. На Eurosport у нас сейчас проходят дни казахской культуры. Саша — самый известный казахский теннисист за последние полгода, да простит меня Михаил Кукушкин. У меня первый вопрос — ты казах или казахстанец?
— Я — русский, который играет за Казахстан!
— Вот как вывернулся, ты посмотри на него!
— 1:0 в мою пользу, получается?
— Какая самая известная велокоманда в Казахстане?
— Так я же теннисист, откуда я могу знать про велоспорт?!
— «Астана» — ну что же ты?! Хорошо, а про президента знаешь, кто первый президент Казахстана?
— Нурсултан Назарбаев.
— Боже мой, молодец, бинго! Видите, какие умные у нас теннисисты! Ты разговариваешь
— Я не буду их называть (смеется).
— Нет, мы сами будем их называть, а ты будешь пытаться угадать. Первое слово — бисмилля?
— Еда
— Нет. Вот ты, когда увидел сетку и Маррея, подумал — полное бисмилля …
— (смеется).
— Боже мой, вот, бисмилля, Маррей попался … То есть это — испуг.
— Так я обрадовался!
— Что же ты
— Подумал, отлично — Маррей, сэр!
— Второе слово — базар жок. Как думаешь, что это означает?
— (смеется) Что это за слова вообще?
— Вот ты увидел Анну в красивом платье, а она спрашивает — как тебе мое платье сегодня, а ты ей говоришь — ???
— (смеется)
— «Базар жок»! Отличное, красиво! Дни казахской культуры на Eurosport провалились, потому что …
— Я почти два вопроса из четырех угадал.
— Хорошо. Он нас обыграл!
Отметим, что в марте этого года Бублик в интервью российскому изданию «Спорт день за днем» заявил, что никогда не вернется в родную сборную.
«Я уважаю Казахстан. Я понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен.
С нетерпением жду, когда смогу выступать в Кубке Дэвиса. Мы уже приняли решение играть за Казахстан, я никогда не вернусь в сборную России, — сказал тогда Бублик.
По правилам ITF Бублик сможет выступать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса с ноября 2018 года. Международная теннисная федерация устанавливает двухгодичный «карантин» для игроков при смене спортивного гражданства.
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