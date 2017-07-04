Азаренко: Ожидаю, что каждый раунд будет трудным, но я счастлива играть

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«Беллис, безусловно, нелёгкий соперник, особенно в первом туре. Я здесь несеяная, у меня нет рейтинга, так что не знаю, с кем буду играть. Ожидаю, что каждый раунд будет трудным.

Но я тренировалась с ней пару раз. Она определённо хороший игрок. В этом возрасте вам ещё нечего терять, на вас ничего не давит, вы можете просто выходить на корт и играть. И я тоже счастлива играть.

Это было замечательно. Атмосфера была очень хорошей. Так много людей поддерживали меня. Я очень счастлива. Рада, что удалось сыграть здесь, в атмосфере большого корта при большом стечении зрителей на трибунах. Это совсем иначе, чем на тренировках, — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.