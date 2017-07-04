Медведев считает, что в первом и третьем сетах матча с Вавринкой играл потрясающе
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев, победивший швейцарца Стэна Вавринку в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов), считает, что в первом и третьем сетах этой встречи действовал потрясающе. Слова россиянина приводит
пресс-служба турнира.
Медведев одержал свою первую победу на турнирах серии Большого шлема и над соперником из топ-5 — Вавринка был «посеян» на Уимблдоне под пятым номером. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. После окончания игры россиянин, занимающий 49-ю позицию в рейтинге ATP, опустился на колени и поцеловал газон.
«Я поступил так потому, что выиграл свой первый матч на турнире серии Большого шлема. К тому же Уимблдон — мой любимый турнир, и я не мог поступить иначе», — признался 21-летний Медведев.
Российский теннисист также отметил, что этот травяной сезон для него складывается очень удачно (на прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Истборне, где проиграл сербу Новаку Джоковичу), а для Вавринки — совсем наоборот. «Он [Вавринка] выиграл только один матч на траве. Я знал, что у меня будет шанс [на победу], если я буду играть хорошо. И в третьем и первом сете, думаю, я играл потрясающе», — подчеркнул он.
Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter