Признание в любви. Медведев обыграл Вавринку на Уимблдоне

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ГЕРОЙ ДНЯ

Даниил Медведев стал главным героем понедельника. Он обыграл на Центральном корте третью ракетку мира и трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринику — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

В то, что подобное может случиться, несложно было поверить, наблюдая за тем, как 21-летний россиянин проводит серию подготовительных к Уимблдону турниров. Стабильные результаты и солидный теннис убеждали: молодому человеку определенно нравится играть на траве. На прошлой неделе в Истборне он во второй раз за сезон сразился с Новаком Джоковичем, а в первом круге травяного «Шлема» получил в соперники финалиста Roland Garros и пятого «сеяного». Вавринке, в отличие от Медведева, трава не особо нравится, и больших результатов на этом покрытии он никогда не добивался. А значит, можно было предполагать, что шансы у Даниила будут.

Так и получилось, а у россиянина в активе обнаружилось все, чтобы ими воспользоваться — отличная, моментами даже рискованная подача, шикарные удары слета и выверенные в угол, а еще приличный запас уверенности в себе и куража.

После проигранного первого сета во втором Вавринка вроде бы сумел наладить игру. Стал лучше подавать и чаще входить в корт и более активно атаковать. Он выиграл партию, после чего обратился за помощью врача. Указав на левое колено, швейцарец сказал: «Очень болит» и до конца встречи прикладывал к нему лед.

Это впрочем, ничуть не умаляет заслуг Даниила. Он сыграл действительно здорово и одержал первую в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Празднуя ее, российский теннисист пошел на непопулярный после матчей первого раунда шаг — поцеловал корт.

«Даже не знаю, что сказать. Я так счастлив, — признался россиянин во флеш-интервью. — Уимблдон мой любимый “Шлем”. Год назад я был 250-м в мире и, если бы тогда кто-то сказал мне, что я выиграю матч на Центральном корте, подумал бы, что это шутка».

Вовсе нет. Это реальность. И в ней — Медведев во втором круге Уимблдона сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

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СПАСИБО, СЭР ЭНДИ!

Александр Бублик, проигравший в финале квалификации со счетом 10:12 в третьем сете, попал в основную сетку как «лаки лузер». Он оказался везунчиком вдвойне, потому что в итоге получил возможность сыграть с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Энди Маррэем в матче открытия турнира на Центральном корте.

Уроженец Гатчины, с этого года представляющий Казахстан, не доставил любимцу британской публики серьезных неприятностей и потерпел поражение со счетом 1:6, 4:6, 2:6 за 1 час 44 минуты.

Тем не менее, после окончания поединка Бублик, за которого на трибуне болела Дарья Касаткина, поблагодарил титулованного во всех смыслах соперника.

«Спасибо, сэр Энди! — написал 20-летний теннисист в своем Инстаграме. — Это пока лучший день в моей жизни».

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КТО МЕНЬШЕ?

Вообще, все фавориты мужского турнира, кроме Вавринки, выиграли свои матчи достаточно легко. Маррэй отдал Бублику семь геймов, Надаль австралийцу Джону Миллмэну — шесть. А Кеи Нишикори итальянцу Марко Чеккинато вообще четыре.

РЕВАНШ И БИТВА

Оказавшись на более подходящем под ее стиль игры покрытии, чем грунт, первая ракетка Великобритании и седьмая мира Джоанна Конта поквиталась с Си Сувэй за досадное поражение на Roland Garros. Главная надежда лондонской публики выиграла матч достаточно легко — 6:2, 6:2 и теперь встретится с Донной Векич.

Винус Уильямс, похоже, смогла справиться с эмоциями, которых не могла не вызвать ситуация, в которой она оказалась. Дома во Флориде, напомним, на теннисистку подали в суд как на виновницу ДТП со смертельным исходом. Надо полагать, что история еще далеко от завершения, но пока 37-летняя теннисистка выиграла матч первого круга у бельгийки Элиз Мертенс со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

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Напряженный матч сыграли Доминика Цибулкова и Андреа Петкович, завершившийся в итоге победой словачки 9:7 в третьем сете, а еще одна представительница Германии Карина Виттхофт в поединке с Мирьяной Лючич-Барони спаслась со счета 0:5 в третьем сете и праздновала победу со счетом — 6:3, 5:7, 8:6.

ЭТО ВРЕМЕННО

Женский теннис поразил бэби-бум. Мама шестимесячного Лео Виктория Азаренко возвращается к соревновательной деятельности после декрета — Уимблдон второй ее турнир. Серена Уильямс в сентябре ждет первенства, хоть и регулярно показывается на корте с огромным животом.

В понедельник на Уимблдоне появились еще новости на эту тему. Представительница Люксембурга Мэнди Минелла, занимающая 82-е место в мировом рейтинге, проиграла в первом круге Франческе Скьявоне со счетом 1:6, 1:6, после чего призналась, что досрочно завершает сезон, поскольку беременна уже 4,5 месяца и ждет ребенка к концу года.