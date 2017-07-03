Веснина обыграла Блинкову на старте Уимблдона

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Весниной, которая «посеяна» на турнире под 15-м номером. 18-летняя Блинкова впервые в карьере сыграла на Уимблдоне. В основную сетку соревнований она пробилась через квалификацию.

Во втором круге Веснина встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Уимблдон завершится 16 июля.