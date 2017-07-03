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https://sport.mail.ru/news/tennis/30271378/
3 июля 2017, 23:28 | Теннис | ТАСС

Веснина обыграла Блинкову на старте Уимблдона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов).

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Весниной, которая «посеяна» на турнире под 15-м номером. 18-летняя Блинкова впервые в карьере сыграла на Уимблдоне. В основную сетку соревнований она пробилась через квалификацию.

Во втором круге Веснина встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Уимблдон завершится 16 июля.
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