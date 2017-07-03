Уимблдон. Наталья Вихлянцева проиграла Донне Векич

За 2 часа 15 минут матча Наталья сделала три эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки. Тогда как Донна четыре раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу хорватской спортсменки.

Во втором раунде Уимблдона Векич сыграет с британкой Йоханной Контой.