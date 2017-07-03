Уимблдон. Наталья Вихлянцева проиграла Донне Векич
66-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева, на старте «мэйджора» в Лондоне уступила хорватке Донне Векич, занимающей 58-е место мирового рейтинга, — 7/6 (6), 4/6, 1/6.
За 2 часа 15 минут матча Наталья сделала три эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки. Тогда как Донна четыре раза подала навылет и реализовала пять
Во втором раунде Уимблдона Векич сыграет с британкой Йоханной Контой.
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