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https://sport.mail.ru/news/tennis/30271367/
3 июля 2017, 23:29 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Наталья Вихлянцева проиграла Донне Векич

66-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева, на старте «мэйджора» в Лондоне уступила хорватке Донне Векич, занимающей 58-е место мирового рейтинга, — 7/6 (6), 4/6, 1/6.

За 2 часа 15 минут матча Наталья сделала три эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки. Тогда как Донна четыре раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу хорватской спортсменки.

Во втором раунде Уимблдона Векич сыграет с британкой Йоханной Контой.
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