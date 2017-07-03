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https://sport.mail.ru/news/tennis/30271294/
3 июля 2017, 23:43 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко победно стартовала на Уимблдонском турнире

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко победно стартовала на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/64 финала <span class=error>Азаренко</span> занимающая сейчас 683-е в рейтинге WTA взяла верх над американской теннисисткой <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> у которой 40-я позиция в мировом рейтинге — 3:6 6:2 6:1. Увеличить
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Сегодня в поединке 1/64 финала Азаренко, занимающая сейчас 683-е в рейтинге WTA, взяла верх над американской теннисисткой Кэтрин Беллис, у которой 40-я позиция в мировом рейтинге — 3:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 ч. 45 мин. Поначалу у Виктории абсолютно ничего не получалось и она уступила в четырех геймах подряд. После этого белоруска сумела собраться и взяла две подачи кряду — соперницы и свою, сократив разрыв с счете — 2:4. Затем теннисистки взяли по очку на своих подачах, а в 9-м гейме Виктория имела 4 брейк-поинта, но не сумела добиться успеха, уступив первый сет 3:6. Вторая партия началась с блестящей атакующей игры Азаренко, которая повела в счете 3:0. Проиграв следующий гейм, Вика продолжала диктовать свои условия и в итоге выиграла эту партию 6:2. В третьем, решающем сете Азаренко сразу ушла в отрыв — 4:0, затем проиграла гейм на подаче американки, но потом снова взяла бразды правления в свои руки и выиграла 6:1.

Ранее дебютантка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко (136) также вышла во 2-й раунд, победив россиянку Ирину Хромачеву (110) — 6:3, 6:4.

Еще одна белоруска Александра Саснович (89) в первом круге играет с 13-й ракеткой планеты Еленой Остапенко из Латвии.

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