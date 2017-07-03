Виктория Азаренко победно стартовала на Уимблдонском турнире
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко победно стартовала на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в поединке 1/64 финала Азаренко, занимающая сейчас 683-е в рейтинге WTA, взяла верх над американской теннисисткой Кэтрин Беллис, у которой 40-я позиция в мировом рейтинге — 3:6, 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 ч. 45 мин. Поначалу у Виктории абсолютно ничего не получалось и она уступила в четырех геймах подряд. После этого белоруска сумела собраться и взяла две подачи кряду — соперницы и свою, сократив разрыв с счете — 2:4. Затем теннисистки взяли по очку на своих подачах, а в 9-м гейме Виктория имела 4
Ранее дебютантка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко (136) также вышла во 2-й раунд, победив россиянку Ирину Хромачеву (110) — 6:3, 6:4.
Еще одна белоруска Александра Саснович (89) в первом круге играет с 13-й ракеткой планеты Еленой Остапенко из Латвии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter