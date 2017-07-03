Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов).
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Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу 21-летнего россиянина, который дебютировал на Уимблдоне. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Вавринка, «посеянный» на Уимблдоне под пятым номером, является трехкратным победителем турниров серии Большого шлема.
Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
Уимблдон завершится 16 июля.
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