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3 июля 2017, 20:48 | Теннис | ТАСС

Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Дмитрий Турсунов проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:1 6:3 6:3 в пользу Фоньини. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Фоньини, «посеянного» на турнире под 28-м номером. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Во втором круге итальянец сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Веселы и украинцем Ильей Марченко.

34-летний Турсунов, который занимает 713-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в последнее время пропускает множество турниров из-за травм. Он сыграл лишь второй теннисный матч в 2017 году. Ранее он проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии чеху Радеку Штепанеку.

Уимблдон завершится 16 июля.
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