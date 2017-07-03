Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Дмитрий Турсунов проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).
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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Фоньини, «посеянного» на турнире под 28-м номером. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Во втором круге итальянец сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Веселы и украинцем Ильей Марченко.
34-летний Турсунов, который занимает 713-е место в рейтинге Ассоциации
Уимблдон завершится 16 июля.
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