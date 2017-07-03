Квитова и Цибулкова одержали победы в первом круге Уимблдона
Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая от организаторов 11-й номер посева, вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв шведку Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 24 минуты. Квитова 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6
В другом матче словачка Доминика Цибулкова (8) в трёх сетах одолела немку Андреа Петкович со счётом 6:3, 3:6, 9:7. Матч продолжался 2 часа 43 минуты.
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