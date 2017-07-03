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https://sport.mail.ru/news/tennis/30270099/
3 июля 2017, 19:46 | Теннис | Чемпионат.com

Кр. Плишкова, Саккари, Стрыцова и Осака вышли во второй круг Уимблдона

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв итальянку Роберту Винчи, получившую от организаторов 31-й номер посева, со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Чешская теннисистка Кристина <span class=error>Плишкова</span> вышла во второй круг Уимблдона в двух сетах обыграв итальянку Роберту <span class=error>Винчи</span> получившую от организаторов 31-й номер посева со счётом 7:6 (8:6) 6:2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 13 минут. Плишкова 9 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Винчи два эйса и один брейк.

За выход в третий круг Плишкова сыграет с гречанкой Марией Саккари, обыгравшей чешку Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4.

В другом матче чешка Барбора Стрыцова (22) взяла верх над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:3, 6:3. Следующей соперницей Стрыцовой станет японка Наоми Осака, обыгравшая испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3, 7:6.
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