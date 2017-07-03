Кр. Плишкова, Саккари, Стрыцова и Осака вышли во второй круг Уимблдона
Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв итальянку Роберту Винчи, получившую от организаторов 31-й номер посева, со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. Плишкова 9 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести
За выход в третий круг Плишкова сыграет с гречанкой Марией Саккари, обыгравшей чешку Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:4.
В другом матче чешка Барбора Стрыцова (22) взяла верх над Вероникой
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