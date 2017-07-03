Дерби на пять. Хачанов обыграл Кузнецова
Россиянин Карен Хачанов, «посеянный» на Уимблдоне под 30-м номером, в пяти партиях переиграл соотечественника Андрея Кузнецова — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.
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Видимо, что-то случилось...
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Этот матч обещал стать непростым для обоих соперников. Это было ясно сразу после жеребьевки — кому захочется играть с соотечественником, партнером по сборной и добрым другом в первом круге, да еще и такого турнира, как Уимблдон?
ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ
Предсказать победителя изначально было не
Кузнецов же при этом, вылетевший с Открытого чемпионата Франции в первом круге, и позже на траве, играть на которой, в принципе, любит, ничего не показал — один раз проиграл в первом круге основной сетки и дважды в квалификации. С другой, Уимблдон — это территория, хорошо знакомая Андрею. Там он восемь лет назад выигрывал юниорский турнир. Там же дважды, в том числе и в прошлом году, доходил до третьего круга. Карена же ожидал дебют в основной сетке.
ИДЕМ ДАЛЬШЕ
Первым, правда, волнение накрыло более опытного из соотечественников — Кузнецов провалил первый гейм на своей подаче. Вскоре, правда, равновесие было восстановлено, и судьба первой партии решалась на
Наиболее интригующей получилась пятая партия. Там, похоже, Кузнецову не хватает физических сил, и он теряет преимущество в скорости, помогавшее ему на протяжении всей встречи. Хачанов же, наоборот, заиграл более расслабленно и уверенно. Во втором гейме — самом упорном за всю встречу — развернулась нешуточная борьба за подачу. Теннисисты сражались за каждый мяч, в буквальном смысле падая и вставая. В итоге после того, как счет шесть раз становился «ровно», Карен дважды шикарно обвел оппонента и
— Доволен своей победой в первом круге Уимблдона, — написал Хачанов в своем Твиттере по окончании поединка. — Всегда непросто играть с другим россиянином и другом. Идем дальше.
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