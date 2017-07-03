Дерби на пять. Хачанов обыграл Кузнецова

Этот матч обещал стать непростым для обоих соперников. Это было ясно сразу после жеребьевки — кому захочется играть с соотечественником, партнером по сборной и добрым другом в первом круге, да еще и такого турнира, как Уимблдон?

ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ

Предсказать победителя изначально было не так-то просто. С одной стороны, Хачанов, который еще после Australian Open отобрал у Кузнецова звание первой ракетки России, этим летом набрал отличный ход. Он стал героем на Roland Garros, где дошел до четвертого круга и проиграл только первой ракетке мира Энди Маррэю. А после этого отличился уже и на травяных кортах в Халле, где, прорвавшись в полуфинал, практически на равных сражался с Роджером Федерером и даже имел шансы во второй партии. Благодаря этой серии хороших результатов 21-летний россиянин поднялся в рейтинге настолько, что смог войти на Уимблдоне в число 32-х «сеяных» и, соответственно, получить более высокий статус и, соответственно, более высокие ожидания.

Кузнецов же при этом, вылетевший с Открытого чемпионата Франции в первом круге, и позже на траве, играть на которой, в принципе, любит, ничего не показал — один раз проиграл в первом круге основной сетки и дважды в квалификации. С другой, Уимблдон — это территория, хорошо знакомая Андрею. Там он восемь лет назад выигрывал юниорский турнир. Там же дважды, в том числе и в прошлом году, доходил до третьего круга. Карена же ожидал дебют в основной сетке.

ИДЕМ ДАЛЬШЕ

Первым, правда, волнение накрыло более опытного из соотечественников — Кузнецов провалил первый гейм на своей подаче. Вскоре, правда, равновесие было восстановлено, и судьба первой партии решалась на тай-брейке. Там старшего из россиян, который по ходу сета смотрелся предпочтительнее, подвела пара обидных ошибок и невезение, когда мяч свалился на его половине корта, задев трос. Матч получился очень упорным — натуральные качели. Борьба растянулась на пять партий, в каждой из них все решалось уже в самом начале — то один, то другой делали ранние брейки и завершали сет в свою пользу.

Наиболее интригующей получилась пятая партия. Там, похоже, Кузнецову не хватает физических сил, и он теряет преимущество в скорости, помогавшее ему на протяжении всей встречи. Хачанов же, наоборот, заиграл более расслабленно и уверенно. Во втором гейме — самом упорном за всю встречу — развернулась нешуточная борьба за подачу. Теннисисты сражались за каждый мяч, в буквальном смысле падая и вставая. В итоге после того, как счет шесть раз становился «ровно», Карен дважды шикарно обвел оппонента и сделал-таки брейк. А следом еще один — 4:0. Сам Хачанов отдал гейм, в котором подавал на матч, но уже по итогам следующего завершил встречу в свою пользу. Первый матчбол Кузнецов подарил двойной ошибкой — девятой за матч и четвертой за решающий сет. А в следующем розыгрыше он же отправил мяч в аут по длине.

— Доволен своей победой в первом круге Уимблдона, — написал Хачанов в своем Твиттере по окончании поединка. — Всегда непросто играть с другим россиянином и другом. Идем дальше.