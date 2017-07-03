Истомин и Троицки снялись с Уимблдона
Представитель Узбекистана Денис Истомин не смог доиграть матч первого круга Уимблдона против Дональда Янга из США.
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В другом матче серб Виктор Троицки снялся с поединка против Флориана Майера после первого сета.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Майер Ф. (Германия) — Троицки (Сербия) — 6:1 отказ 2-го игрока.
Янг (США) — Истомин (Узбекистан) — 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока.
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