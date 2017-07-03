Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30269368/
3 июля 2017, 18:29 | Теннис | Спорт-Экспресс

Истомин и Троицки снялись с Уимблдона

Представитель Узбекистана Денис Истомин не смог доиграть матч первого круга Уимблдона против Дональда Янга из США.

Представитель Узбекистана Денис <span class=error>Истомин</span> не смог доиграть матч первого круга Уимблдона против <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Янга</span> из США. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В другом матче серб Виктор Троицки снялся с поединка против Флориана Майера после первого сета.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Майер Ф. (Германия) — Троицки (Сербия) — 6:1 отказ 2-го игрока.

Янг (США) — Истомин (Узбекистан) — 5:7, 6:4, 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы