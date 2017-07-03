В. Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, одолев Мертенс
Американская теннисистка Винус Уильямс, получившая десятый номер посева на Уимблдоне, вышла во второй круг, в двух сетах обыграв Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 39 минут. 37-летняя Уильямс один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 13
За выход в третий круг Уильямс сыграет с 25-летней китаянкой Ван Цян.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter