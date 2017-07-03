В. Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, одолев Мертенс

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Матч продолжался 1 час 39 минут. 37-летняя Уильямс один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 13 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Мертенс, занимающей 54-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, девять двойных ошибок и два брейка.

За выход в третий круг Уильямс сыграет с 25-летней китаянкой Ван Цян.