Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30269000/
3 июля 2017, 18:24 | Теннис | Чемпионат.com

В. Уильямс вышла во второй круг Уимблдона, одолев Мертенс

Американская теннисистка Винус Уильямс, получившая десятый номер посева на Уимблдоне, вышла во второй круг, в двух сетах обыграв Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> получившая десятый номер посева на Уимблдоне вышла во второй круг в двух сетах обыграв <span class=error>Элисе</span> <span class=error>Мертенс</span> из Бельгии со счётом 7:6 (9:7) 6:4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 39 минут. 37-летняя Уильямс один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из 13 брейк-пойнтов. На счету 21-летней Мертенс, занимающей 54-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, девять двойных ошибок и два брейка.

За выход в третий круг Уильямс сыграет с 25-летней китаянкой Ван Цян.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО