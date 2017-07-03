Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30268257/
3 июля 2017, 17:20 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори разгромил Чеккинато в первом круге Уимблдона

Японский теннисист Кей Нисикори (9) вышел во второй круг Уимблдона, в трёх партиях разгромив представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:2, 6:0.

Японский теннисист <span class=error>Кей</span> Нисикори (9) вышел во второй круг Уимблдона в трёх партиях разгромив представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 6:2 6:2 6:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Уроженец Симанэ 8 раз подал навылет, активно выиграл 35 очков и совершил 14 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса. 8 виннеров и 22 ошибки.

За выход в третий круг Уимблдона Нисикори поспорит с победителем противостояния Жюльен Беннето (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, Q). Турнир завершится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО