Халеп в двух сетах обыграла Эракович в первом круге Уимблдона

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Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 25-летняя уроженка Констанцы активно выиграла 19 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету Эракович 7 виннеров и 31 ошибка.