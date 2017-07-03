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https://sport.mail.ru/news/tennis/30268249/
3 июля 2017, 17:18 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп в двух сетах обыграла Эракович в первом круге Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) вышла во второй круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Новой Зеландии Марину Эракович со счётом 6:4, 6:1.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> (2) вышла во второй круг Уимблдона в двух сетах обыграв представительницу Новой Зеландии Марину <span class=error>Эракович</span> со счётом 6:4 6:1. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 25-летняя уроженка Констанцы активно выиграла 19 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету Эракович 7 виннеров и 31 ошибка.

За выход в третий круг Уимблдона Халеп поспорит с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Третий турнир «Большого шлема» 2017 года завершится 16 июля.
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