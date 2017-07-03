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https://sport.mail.ru/news/tennis/30268029/
3 июля 2017, 17:13 | Теннис | Чемпионат.com

Хачанов в пяти сетах одолел Кузнецова в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов (30) пробился во второй круг Уимблдона, в пяти сетах одолев своего соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> (30) пробился во второй круг Уимблдона в пяти сетах одолев своего соотечественника Андрея <span class=error>Кузнецова</span> со счётом 7:6 (7:4) 2:6 6:3 1:6 6:2. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Карен 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Андрея 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).
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