Хачанов в пяти сетах одолел Кузнецова в первом круге Уимблдона

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Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Карен 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Андрея 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).