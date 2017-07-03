Хачанов в пяти сетах одолел Кузнецова в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов (30) пробился во второй круг Уимблдона, в пяти сетах одолев своего соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Карен 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10
За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).
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