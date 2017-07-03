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https://sport.mail.ru/news/tennis/30267822/
3 июля 2017, 16:59 | Теннис | Чемпионат.com

Пэр, Басилашвили и Янович с побед стартовали на Уимблдоне

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился во второй круг Уимблдона, в четырёх сетах обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 6:4.

Французский теннисист <span class=error>Бенуа</span> Пэр пробился во второй круг Уимблдона в четырёх сетах обыграв представителя Бразилии <span class=error>Рожериу</span> <span class=error>Дутра</span> да <span class=error>Силву</span> со счётом 6:4 3:6 7:6 (12:10) 6:4. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Бенуа 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Пэр поспорит со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:1.
Ежи Янович (Польша, SR) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).
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