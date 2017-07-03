Уимблдон. Жоао Соуса потерпел поражение от Дастина Брауна
Португальский теннисист Жоао Соуса не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив в четырёх сетах немцу Дастину Брауну, — 6/3, 6/7 (5), 4/6, 4/6.
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Матч продлился 2 часа. 62-й номер рейтинга АТР, 28-летний Соуса, дважды брал подачу оппонента, сделал десять эйсов и две двойные ошибки. 32-летний Дастин, занимающий 92-е место в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и 15 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.
В следующем поединке на турнире Браун померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и Александра Бублика из Казахстана.
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