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https://sport.mail.ru/news/tennis/30267412/
3 июля 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Жоао Соуса потерпел поражение от Дастина Брауна

Португальский теннисист Жоао Соуса не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив в четырёх сетах немцу Дастину Брауну, — 6/3, 6/7 (5), 4/6, 4/6.

Португальский теннисист <span class=error>Жоао</span> Соуса не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона уступив в четырёх сетах немцу <span class=error>Дастину</span> <span class=error>Брауну</span> — 6/3 6/7 (5) 4/6 4/6. Увеличить
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Матч продлился 2 часа. 62-й номер рейтинга АТР, 28-летний Соуса, дважды брал подачу оппонента, сделал десять эйсов и две двойные ошибки. 32-летний Дастин, занимающий 92-е место в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и 15 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В следующем поединке на турнире Браун померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и Александра Бублика из Казахстана.
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