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https://sport.mail.ru/news/tennis/30267411/
3 июля 2017, 15:56 | Теннис | GoTennis.ru

Герцогиня Кембриджская присутствует на первом матче Маррея на Уимблдоне

Патрон Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла на Уимблдон, чтобы посетить стартовый матч турнира на Центральном корте, который традиционно проводит действующий чемпион. В этом году такая честь выпала хозяину кортов Энди Маррею, который в эти минуты проводит встречу с Александром Бубликом из Казахстана.

Патрон <span class=error>Всеанглийского</span> клуба <nobr>лаун-тенниса</nobr> и крокета герцогиня Кембриджская <span class=error>Кэтрин</span> прибыла на Уимблдон чтобы посетить стартовый матч турнира на Центральном корте который традиционно проводит действующий чемпион. В этом году такая честь выпала хозяину кортов <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррею</span> который в эти минуты проводит встречу с Александром Бубликом из Казахстана. Увеличить
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В рамках визита Кэтрин встретилась и пообщалась со знаменитыми игроками прошлого и настоящего: Домиником Тимом, Агнешкой Радваньской, Мартиной Навратиловой, Ким Клийстерс, Даниэлой Хантуховой и Фелисиано Лопесом.
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