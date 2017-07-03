Герцогиня Кембриджская присутствует на первом матче Маррея на Уимблдоне
Патрон Всеанглийского клуба
лаун-тенниса и крокета герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла на Уимблдон, чтобы посетить стартовый матч турнира на Центральном корте, который традиционно проводит действующий чемпион. В этом году такая честь выпала хозяину кортов Энди Маррею, который в эти минуты проводит встречу с Александром Бубликом из Казахстана.
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В рамках визита Кэтрин встретилась и пообщалась со знаменитыми игроками прошлого и настоящего: Домиником Тимом, Агнешкой Радваньской, Мартиной Навратиловой, Ким Клийстерс, Даниэлой Хантуховой и Фелисиано Лопесом.
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