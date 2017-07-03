Сэм Куэрри сыграет во втором раунде «мэйджора» в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 29-летний Сэм, сделал пять брейков и 14 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Фаббиано, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Куэрри сразится либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с грузином Николозом Басилашвили.