Сэм Куэрри сыграет во втором раунде «мэйджора» в Лондоне
Американский теннисист Сэм Куэрри преодолел барьер первого круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах итальянца Томаса Фаббиано, — 7/6 (5), 7/5, 6/2.
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За 2 часа, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 29-летний Сэм, сделал пять брейков и 14 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Фаббиано, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором раунде турнира Куэрри сразится либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с грузином Николозом Басилашвили.
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