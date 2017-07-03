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3 июля 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Сэм Куэрри сыграет во втором раунде «мэйджора» в Лондоне

Американский теннисист Сэм Куэрри преодолел барьер первого круга Уимблдона, обыграв в трёх сетах итальянца Томаса Фаббиано, — 7/6 (5), 7/5, 6/2.

Американский теннисист Сэм <span class=error>Куэрри</span> преодолел барьер первого круга Уимблдона обыграв в трёх сетах итальянца Томаса <span class=error>Фаббиано</span> — 7/6 (5) 7/5 6/2. Увеличить
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За 2 часа, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 29-летний Сэм, сделал пять брейков и 14 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Фаббиано, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Куэрри сразится либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с грузином Николозом Басилашвили.
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